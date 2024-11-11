حماس: تصريحات "سموتريتش" تدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام مع الكيان النَّازيِّ

غزة/ فلسطين أون لاين

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ ما أعلنه وزير المالية الإرهابي سموتريتش، اليوم الإثنين، عن مضيّه في تنفيذ خطة لبسط السيطرة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية، ويدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع هذا الكيان النازي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض.

وشدد حماس، في بيانٍ صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته، لن تسمح لـ سموتريتش أو غيره تنفيذ مخططاتهم، وستبقة الضفة أرضًا فلسطينية خالصة.

وقالت، "لن نسمح للإرهابي سموتريتش وغيره من مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة، والتي لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس.

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك الفاعل للجم هذه العصابة الصهيونية الإستعمارية المستمرة في تحدي الشرعية الدولية، ووقف تلك السياسات والمخططات التي لن تزيد الوضع إلا توتراً وتصعيداً على المستوى الإقليمي والدولي.

ونقلت رويترز عن سموتريتش المنتمي لليمين المتطرف "الإسرائيلي" قوله إنه حان الوقت في حقبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وأعرب عن أمله أن يدعم ترامب هذا التحرك.

وأضاف وزير المالية وهو حليف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن 2025 سيكون عام السيادة على الضفة الغربية.

ولسمويتريتش مواقف متطرفة بشأن الفلسطينيين في الضفة وغزة، وهو ما أثار دعوات أوروبية لفرض عقوبات عليه وعلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى جانب انتقادات متكررة من واشنطن حليفة تل أبيب.