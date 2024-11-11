قمَّة الرِّياض.. مطالبات عربيَّة بوقف الإبادة الإسرائيليَّة بغزَّة ولبنان

وكالات/ فلسطين أون لاين

أدان نص مشروع القرار المقدم للمجتمعين في القمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة في الرياض، بأشد العبارات، الجرائم المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية.

كما وأكد مشروع القرار، في بيانه اليوم الإثنين، الدعم المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها، وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وأكد المشروع، ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع، لإلزام "إسرائيل" بوقف إطلاق النار في غزة، بدعم جهود مصر وقطر، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإنجاز صفقة تبادل ووقف النار.

وشدد المشروع على دعوة المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بتاريخ 19 تموز/ يوليو، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، والتنفيذ الكامل للقرار 1701.

وطالب جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى "إسرائيل".

جاء ذلك خلال كلماتهم في افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انطلقت اليوم بالرياض.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمات الزعماء في قمّة الرّياض:

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

- تركيا أرسلت أكثر من 84 ألف طن من المساعدات إلى غزة حتى الآن ومستعدة لإرسال المزيد عندما تزول العوائق

- "إسرائيل" لا تطيق حتى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتترك المساعدات المرسلة تنتظر في مصر منذ أشهر

- حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر العسكري مع إيران من جهة وتواصل الهجمات على لبنان.

- من المهم فرض حظر أسلحة على "إسرائيل" ومنع التجارة معها.

- وضعنا قيودا تجارية جديدة على "إسرائيل" موضع التنفيذ وسنضع المزيد إذا لم توقف عدوانها.

- علينا تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول للانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية

- بينما تقدم حفنة من الدول الغربية كل أنواع الدعم لإسرائيل تعجز الدول الإسلامية عن ابداء رد فعل ما أدى إلى وصول الوضع (في غزة) لهذا المستوى

- نحن على استعداد لتنفيذ كل المقترحات الملموسة والواقعية التي من شأنها أن تجعل حكومة نتنياهو تشعر بأن احتلال الأراضي الفلسطينية له تكلفة

الملك الأردني عبد الله الثاني:

- علينا تكثيف جهودنا بشكل فوري للتركيز على كسر الحصار على أهلنا في غزة لإنهاء الكارثة الإنسانية ووقف التصعيد في الضفة الغربية

- يجب كسر الحصار على قطاع غزة ووقف التصعيد بالضفة ودعم سيادة لبنان لتحقيق السلام في المنطقة.

- يجب أن تتوقف الحروب الإسرائيلية فورا لإنهاء الدمار ولمنع دفع المنطقة نحو حرب شاملة.

- نريد جهودا ملموسة لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة وأدعو لإطلاق جسر إنساني لإيصالها.

- المجتمع الدولي لم يوقف إسرائيل فتمادت في تصعيدها ضد الشعب الفلسطيني بالضفة وأشعلت حربا على لبنان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:

- تواصل الاعتداء على غزة ولبنان يضع النظام الدولي على المحك

- سنقف ضد كل المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية

- ندين بشكل قاطع حملة القتل الممنهج في حق المدنيين بقطاع غزة

- الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس.

- نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان:

- نجدد رفضنا الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني

- نرفض انتقاص دور السلطة الفلسطينية ونؤكد مواصلة جهود إقامة الدولة المستقلة

- نشجب منع الأونروا وإعاقة المنظمات الإغاثية في تقديم المساعدات بغزة ونرفض تهديد أمن وسيادة لبنان

- ندين العمليات العسكرية التي تستهدف أراضي لبنان ونرفض انتهاك سيادته.

- نرفض الهجمات على الأراضي الإيرانية

- نؤكد ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي:

- البنك الدولي قدر حجم الخسائر الاقتصادية في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي بثمانية مليارات و500 مليون دولار

- العدوان "الإسرائيلي" على لبنان تسبب في نزوح أكثر من مليون شخص

- لبنان يمر بأزمة تاريخية غير مسبوقة ويعاني من انتهاك إسرائيلي صارخ

- الأساس هو وقف العدوان الإسرائيلي فورا ووقف إطلاق النار

ولي العهد الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح:

- ندعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار

- الاحتلال "الإسرائيلي "يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وهو ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لهذه الانتهاكات

- على المجتمع الدولي أن يتضامن مع الدولة اللبنانية ويمكنها من استعادة السيطرة على مؤسساتها وحماية أرضها ومواطنيها

النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف:

- الولايات المتحدة تدعم بقوة الجرائم المتواصلة للكيان المحتل.

- يجب وقف إطلاق النار في غزة ولبنان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية

- على الدول الإسلامية أن تعمل من أجل وقف جرائم الاحتلال واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني:

- المجتمع الدولي بمنظماته الأممية وقِواه الكبرى فشل في وقف التصعيد ومنع الإبادة الجماعية والجريمة التي تتعرض لها غزة

- نجدد موقفنا بأن الفلسطينيين هم أصحاب الحق والقضية والأرض والقرار وليس من حق أحد أن يتنازل أو يتفق نيابة عنهم

- العراق حذر مرارا منذ اندلاع الأزمة بغزة من هدف الكيان الغاصب بتوسعة ساحة الصراع وهو ما يضعنا على مشارف حرب شاملة

- المطلوب منا اليوم هو أن نتجه إلى موقف قوي وحازم ذي مصداقية لإظهار إرادة توقف الحرب لإنهاء معاناة شعبينا الفلسطيني واللبناني

- نجدد مبادرتنا لإنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعادة إعمار غزة ولبنان

رئيس الوزراء الباكستاني:

- ما يحصل في غزة إبادة تتعارض مع كل المبادئ الأخلاقية

- ندعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف

الرئيس الفلسطيني محمود عباس:

- الواجب العربي والإسلامي يفرض علينا التحلي بأعلى درجات التضامن

- المجتمع الدولي فشل في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

- يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية لغزة وانسحاب الاحتلال من القطاع

- يجب تولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية وإعادة النازحين إلى بيوتهم قبل إعادة الإعمار

- يجب الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس

- ندعو لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بفرض عقوبات على "إسرائيل" ووقف الاحتلال والاستيطان خلال عام واحد

رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش:

- السلام الحقيقي في الشرق الأوسط يجب أن يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في ظل حل الدولتين

رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العلمي:

- ندعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة

- يجب وقف العدوان "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

وزير الشؤون الخارجية التونسي:

- قرار الكيان الغاصب حظر أنشطة الأونروا يهدف لتنفيذ مخطط التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية

وزير الشؤون الخارجية الجزائري:

- القضيه الفلسطينية تواجه خطرا وجوديا ولا يوجد أفق لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية في غزة

- هناك مساع لتصفية القضية الفلسطينية دون مراعاة لما أقرته الشرعية الدولية

- ندعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان بشكل فوري

- لا بد من إجراء تحقيق طولي مستقل بشأن انتهاكات "إسرائيل" المتكررة

- لا سبيل للسلام والاستقرار إلا من خلال حلول سياسية قائمة على احترام حق الشعوب وصيانة سيادة الدول

- سلطنة عمان ثابتة في تأييدها لحل الدولتين

رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم:

- "إسرائيل" دولة بربرية ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل

- يجب أن يكون هناك إجماع بشأن طرد "إسرائيل" من منظمة الأمم المتحدة بسبب التهديد الذي تمثله للمنطقة والعالم أجمع

- يجب أن نكثف جهودنا لوضع حد للفظائع التي ترتكبها إسرائيل ومن أجل إعادة بناء غزة

رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي:

- أكثر من 40 ألف فلسطيني قتلوا حتى الآن وقطاع غزة أصبح مدمرا بسبب العمليات العدائية "الإسرائيلية"

- الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عنف غير مسبوق و لا يمكن أن نبقى صامتين تجاه جرائم "إسرائيل"

- يجب أن نفرض وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة ولبنان