"حدث أمنيّ صعب".. مقتل قائد طاقم وحدة "لوتر إيلات" و3 جنود شمال غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين، مقتل خمسة جنود على الأقل، بينهم ضابط برتبة رفيعة، وإصابة سادس بجروح خطيرة، في أحداث أمنية منفصلة خلال المعارك "الضارية" شمال قطاع غزة.

وأفادت موقع حدشوت العبري، بأن سُمح بنشر اسم أحد قتلى جيش الاحتلال وهو الرقيب (احتياط) إيتمار ليفين فريدمان، 34 عاماً، من إيلات، قائد مجموعة في (وحدة إيلات لمحاربة الإرهاب) "لوتر".

فيما ذكر موقع حدشوت بزمان العبري أن هناك 4 قتلى آخرين من الجيش جراء إصابتهم بقذيفة "آر بي جي" في شمال قطاع غزة.

وكشف موقع "حدشوت للو تسنزورا"، عن حدثين أمنيين صعبين في غزة، أدّا لمقتل 5 جنود وضباط، وإصابة خامس بجروح حرجة جدا.

وأفاد شهود عيان بهبوط مروحيات تابعة لجيش الاحتلال إلى منطقة الاستهداف لإجلاء قتلى وجرحى.

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 402 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وأعلنت كتائب القسام عن استهدافها دبابة من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "تاندوم" في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم.

وفي يوم أمس، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، تمكن مجاهديها من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً بقذيفة "RPG" مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي بلاغ منفصل، ذكرت أنه بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بيت قتيل وجريح في منطقة البركة غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أبلغ مجاهدو القسام بعد عودتهم من خطوط القتال، عن استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" واستهداف جرافة عسكرية بعبوة "رعدية" قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وأعلنت كتائب القسام، أنّها دكّت قوات العدو داخل موقع الرشيد للقيادة والسيطرة بعدد من صواريخ رجوم وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي إطار التعاون بين أجنحة المقاومة العسكرية، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبيّة، بقذائف "الهاون" مركز قيادة وسيطرة للاحتلال في "الإدارة المدنية" شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزّة.

من ناحيتها، بثّت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مشاهد من استهداف تجمّعات ومواقع الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ وقذائف "الهاون"، وذلك بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين.

وأمس السبت، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، استهدافها جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "RPG" في حي القصاصيب في جباليا شمال قطاع غزة.

كما واستهدفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية الفلسطينية، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية، رداً على جرائم الاحتلال ودفاعاً عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.