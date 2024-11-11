فرنسا تحظر رفع العلم الفلسطيني في مباراتها مع (إسرائيل)

في خطوة اصطفافية جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي، أعلن قائد شرطة باريس لوران نونيز حظر رفع العلم الفلسطيني في مباراة كرة القدم بين فرنسا و(إسرائيل) التي ستقام وسط إجراءات أمنية مشددة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، الاثنين، سيتابع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباراة فرنسا و(إسرائيل) في ملعب "ستاد دي فرانس" بسان دوني إحدى ضواحي باريس.

وقال نونيز إن المباراة ستقام وسط إجراءات أمنية مشددة، ولن يُسمح إلا برفع العلمين الفرنسي والإسرائيلي خلال المباراة.

ومن المقرر أن يخضع المشجعون الذين يأتون لمشاهدة المباراة للتفتيش الأمني، وفحص بطاقات الهوية مرتين.

كما سيكون هناك رجال شرطة بملابس مدنية في الملعب خلال المباراة، وستترك المدرجات القريبة من الملعب فارغة.

ومن المتوقع أن تتكفل فرق الشرطة الخاصة الفرنسية “RAID” بأمن لاعبي كرة القدم الإسرائيليين.

وسيكون إجمالي 4 آلاف من رجال الشرطة والدرك في الخدمة لحفظ النظام بالعاصمة باريس ومدينة سان دوني حيث ستقام المباراة.

من ناحية أخرى، نصحت السلطات الاحتلال الإسرائيلية مواطنيها بعدم حضور المباراة.

المصدر / وكالات