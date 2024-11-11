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الاحتلال يزعم احباط تهريب أسلحة من الأردن كانت في طريقها للضفة

11 نوفمبر 2024 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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توضيحية (أرشيف)

أعلن جيش الاحتلال، أن قوات الأمن أحبطت محاولة تهريب 13 قطعة سلاح القرب من قرية العوجا، في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، مساء السبت.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ إن قواته اعتقلت فلسطينيين اثنين، وعثرت على حقائب تحتوي على 13 قطعة سلاح من نوع "M-16"، وأجزاء أسلحة أخرى.

وأضاف، أنه "تم تحويل المعتقلين والمضبوطات إلى الشرطة الإسرائيلية لمواصلة التحقيق".

تصاعد التهريب

وأواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، حذرت تقارير إسرائيلية من تصاعد عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى الضفة الغربية، وسط اتهامات لإيران وحزب الله وحركة حماس بإنشاء شبكة واسعة لتسهيل عمليات إدخال الأسلحة للتنظيمات والمجموعات المسلحة.

وزعم الكاتب الإسرائيلي، في صحيفة معاريف، جاكي خوجي، أن إيران وحزب الله وحماس عملوا على تنظيم عمليات التهريب عبر الحدود الأردنية، بدءا بالمسدسات والبنادق، ثم العبوات الناسفة والأموال التي تستخدم لدفع رواتب المقاتلين.

وقال خوجي في مقال له: "كنا نظن أن حربا قد فتحت ضدنا في غزة، لكن الحقيقة هي أن حملة شاملة شُنَّت علينا، فبالتزامن مع هجوم أكتوبر، كانت جبهة القتال الثانية قد تأسست وبدأت عملها بالفعل، وهذه الجبهة هي في الضفة الغربية".

من جهته، قال المحاضر في جامعة حيفا، يارون فريدمان؛ إن قوة التنظيمات في الضفة تزداد بفضل تهريب الأسلحة عبر الأردن ومن داخل "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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