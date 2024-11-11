سلطات الاحتلال تكشف عن مشروع استيطاني جديد في غور الأردن

كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن مشروع استيطاني جديد في غور الأردن، يتعلق في بناء محطة للطاقة الشمسية.

وبحسب مصادر عبرية، اليوم الإثنين، فإن المشروع الجديد يتعلق في بناء محطة للطاقة الشمسية في غور الأردن.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي في حكومة الاحتلال إيلي كوهين إن دولته ستبنى أكبر محطة للطاقة الشمسية في غور الأردن.

وأشار كوهين أن هذا الأمر من شأنه تعزيز قبضة (إسرائيل) على منطقة الأغوار، مدعيا أن ذلك سيسهم في أمن (إسرائيل) وأمن الطاقة.

وكان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، قال إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تستغل الفترة المتبقية من ولاية ترمب، لنهب أراضي المواطنين، وتوسيع الاستيطان من خلال بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، وتصعيد هدم منازلهم.

وأضاف المكتب في تقرير له أن الاحتلال يهدف من ذلك إلى إحراز مزيد من التغيير الديمغرافي في الضفة الغربية، خاصة في القدس المحتلة ومناطق الأغوار الفلسطينية، معتبرا أن فرصة الانتخابات الأميركية جاءت لتمحو تجمعا سكانيا فلسطينيا.

المصدر / فلسطين أون لاين