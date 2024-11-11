إصابات في صفوف المستوطنين عقب رشقات صاروخية تجاه مستوطنة "كرمئيل"

أُصيب عدد من المستوطنين، اليوم الإثنين، عقب رشقة صاروخية أُطلقت من لبنان تجاه مستوطنة "كرمئيل" شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن 6 مستوطنين أُصيبوا بينهم إصابة وُصفتْ بالخطيرة عقب سقوط مباشر لصواريخ في "كرمئيل".

وقالت سلطة إطفاء الاحتلال، إنّ عدة بلاغات وردت عن أضرار في عدة مباني في "كرمئيل" بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وأظهرت مقاطع فيديوها نشرتها مواقع للمستوطنين، أضرار في في منشأة صناعية ومبنى مكون من 9 طوابق بعد سقوط مباشر لصاروخ في "كرمئيل"، بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدّخان في عدة مناطق بالمستوطنة.

ومن جهته، قال "جيش الاحتلال" إنه رصد إطلاق حوالي 50 صاروخا باتجاه الجليل الغربي والجليل الأعلى وسقط عدد منها في مناطق مختلفة.

ودوّت صافرات الإنذار بشكل كبير في مناطق واسعة بالجليل الأوسط والأعلى شمال فلسطين المحتلة، في حين أفادت مصادر صحفية بأن المقاومة اللبنانية أطلقت صليات صاروخية متزامنة باتجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلّة.

المصدر / فلسطين أون لاين