بلدية غزّة: المياه تصل إلى 40% فقط من إجمالي مساحة المدينة

أكد المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، أن المياه تصل إلى 40% فقط من إجمالي مساحة المدينة، مشيرًا إلى أن "النازحين يعانون من أجل الحصول على المياه".

وأوضح النبيه في تصريحات صحفية، أنّ الكميات التي تصل للمواطنين محدودة جدًا ولا تبلي كافة الاحتياجات اليومية.

وأشار إلى أنّ ما يزيد عن 75% من آبار المياه في المدينة تعرضت لأضرار كلية أو جزئية.

ولفت إلى أنّ هناك أضرار طالت ما يزيد عن 100 متر طولي من شبكات المياه مما يجعل عملية إيصال المياه لكافة المناطق مستحيلاً.

وشدّد على أنّ عدم توفر المياه بكميات كافية يقود إلى انتشار الأوبئة والأمراض خاصة الأمراض الجلدية.

وفي تقرير سابق، قالت بلدية غزة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" دمر نحو 126 آلية لخدمة المياه والصرف الصحي، أي ما يعادل 80% من آليات البلدية لاسيما المتعلقة بجمع النفايات ومعالجة الصرف الصحي وخدمات المياه.

وناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية بضرورة المساهمة العاجلة في حل أزمة المياه في المدينة، من خلال زيادة كميات الوقود لزيادة ساعات تشغيل الآبار بالإضافة إلى إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لصيانة خطوط وشبكات المياه.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات