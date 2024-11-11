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حزب الله: العدو لا يزال عاجزا عن احتلال قرية لبنانية واحدة

11 نوفمبر 2024 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
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حزب الله يواجه بقوة توغل الاحتلال في الأراضي اللبنانية

وجه مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف رسالة للاحتلال الإسرائيلي، والذي يستمر في عدوانه على الأرض والشعب اللبناني.

وقال عفيف في تصريحات صحفية، إن وقائع الميدان في أيدي مجاهدينا وستكون لها الكلمة الفصل، مؤكدا أن العدو لا يزال عاجزا عن احتلال قرية لبنانية واحدة.

وأضاف: "بعد 45 يوما من القتال الدامي ما زال العدو عاجزا عن احتلال قرية واحدة، ونقول للأعداء إنكم لن تكسبوا حربكم بالقصف الجوي".

تراجع مخزون الصواريخ

ونوه إلى أن الحديث عن تراجع كبير في مخزوننا من الصواريخ مجرد أكاذيب، مؤكدا أن لدى قواتنا في الخطوط الأمامية ما يكفي من العتاد لحرب طويلة.

وحول علاقة حزب الله بالجيش اللبناني قال: علاقتنا بالجيش الوطني اللبناني كانت وستبقى قوية.

وبشأن منفصل أكد أن المظاهرات ضد (إسرائيل) في أرجاء العالم تحميل رسالة أنها معزولة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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