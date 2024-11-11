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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديّة

11 نوفمبر 2024 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر مقدسية، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أنّ 82 مستوطناً و35 طالبًا "يهودياً" و18 عنصراً من مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم.

وتشن مجموعات المستوطنين وبدعم من حكومة الاحتلال، حملات متواصلة تدعو لتهويد المسجد الأقصى المبارك وقتل الفلسطينيين.

وأفاد نشطاء مقدسيون، بأن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير يسعى لتصعيد التوتر والأحداث داخل المسجد الأقصى المبارك، ضمن مساعي القضاء على العادات والتقاليد الفلسطينية والتعاليم الإسلامية، وكذلك تضييق الخناق على المقدسيين في المسجد الأقصى.  

 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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