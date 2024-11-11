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إعلام إسرائيلي يكشف عن تصاعد نسبة الجنود الرافضين للخدمة العسكرية

11 نوفمبر 2024 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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تصاعد نسبة الجنود الرافضين للخدمة العسكرية

أفادت صحف ومواقع عبرية، اليوم الإثنين، بتراجع عدد جنود الاحتياط الذين ينصاعون لأوامر الاستدعاء في غزة ولبنان بنسبة 20%.

ونوهت الصحف والمواقع العبرية إلى أن آلاف الجنود من قوات الاحتياط يرفضون الامتثال للخدمة العسكرية.

وأكدت أن الجيش يقول إن ذلك ثمن الاستنزاف وإن الجنود لا يريدون الوصول لمرحلة الانهيار مثل آخرين سبقوهم.

وشددت على أن نقص عدد الجنود له اعتبار رئيسي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية، موضحة أن التراجع في عدد الجنود الرافضين للخدمة بدأ تحديدا مع العمليات البرية في لبنان.

وتشن دولة الاحتلال الإسرائيلي حربا على كل من قطاع غزة ولبنان، وتمارس جرائم إبادة وتطهير عرقي بحق مواطني الشعبين، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي المقابل استنزفت المقاومة الفلسطينية واللبنانية جيش الاحتلال بشكل كبير، أسفر عن آلاف القتلى والجرحى كان لنصيب الجنود والضباط الاحتياط منهم نصيب الأسد.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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