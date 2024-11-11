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اندلاع حرائق في مستوطنة "بيت شيمش" عقب قصف صاروخيّ من اليمن

"بصاروخ فلسطين 2".. القوّات المُسلّحة اليمنيّة تقصفُ قاعدةً عسكرية في يافا المُحتلّة

11 نوفمبر 2024 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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أعلنت القوّات المُسلّحة اليمنية، اليوم الإثنين، أنّها نفّذت عملية عسكرية نوعيّة استهدفتْ فيها قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية جنوب شرق يافا في فلسطينَ المحتلة.

وقالت القوات اليمنية في بيان عسكري، إنّ القوة الصاروخية في القوات المسلحةِ اليمنيةِ نفّذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية جنوب شرق يافا في فلسطينَ المحتلة، مؤكدةً أنّ الإصابة كانت دقيقة، ما أدى إلى نشوبِ حريقٍ في محيطِ الموقعِ المستهدف.

وأوضحت أنّ العملية نُفّذت بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي "فلسطين2" وحققَ هدفَهُ.

وأكدت أنّ العمليةَ تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانية وفي إطارِ المرحلةِ الخامسةِ من التصعيدِ.

وشدّدت القوات المسلحة اليمنيةَ، على أنّها سوفَ تواصلُ عملياتِها العسكريةَ، ولن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.

 وقالت مصادر عبرية، إن قصفًا صاروخيًا من اليمن استهدف مستوطنة "بيت شيمش" بالقدس المحتلة، ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة.

وأعلن "جيش الاحتلال"، أنه رصد إطلاق صاروخ من الشرق تجاه مستوطنات غرب الضفة الغربية ووسط فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام العبري، أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات غرب الضفة ومناطق قرب "كريات غات" تزامنًا مع القصف الصاروخي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية #الحرب على لبنان #صاروخ فلسطين 2

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