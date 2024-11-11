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غاراتٌ جوّيّة على محافظتي صعدة وعمران باليمن

11 نوفمبر 2024 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
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غارات جوّيّة على محافظتي صعدة وعمران باليمن

قالت وسائل الإعلام اليمني، إن العدوان الأمريكي البريطاني شنّ عدة غارات على محافظتي عمران وصعدة شمالي اليمن.

وقالت المصادر الصحفية، إن سبع غارات أمريكية بريطانية شنُنت على مفرق برط وسفيان بمحافظة عمران شمالي اليمن، فيما استهدفت غارتان على منطقة الرحبة بمديرية الصفراء بصعدة.

ويوم السبت، تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء لثلاث غارات أمريكية بريطانية.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية، في خبر عاجل مقتضب، أن "3 غارات أمريكية بريطانية استهدفت منطقتي النهدين والحفاء في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء".

وتضامنًا مع غزة التي تتعرض لحرب إبادة "إسرائيلية" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، تستهدف القوات المسلحة اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن "إسرائيلية" أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على الأراضي المحتلة، بينها عمليات استهدفت "تل أبيب".

وفي كانون الثاني/ يناير، بدأت واشنطن ولندن شن غارات جوية وهجمات صاروخية على عدة مواقع مختلفة في اليمن.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عدوان على اليمن

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