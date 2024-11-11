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المقاومة العراقيّة تستهدفُ بالمسيرّات موقعين في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة

11 نوفمبر 2024 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الإثنين، أنّها قصفت موقعين "إسرائيليين" حيويين"بالطيران المسيّر شمال وجنوب فلسطين المُحتلّة.

وقالت المقاومة في بيانين منفصلين، إنّها هاجمت هدفًا حيويًا شمال فلسطين المحتلة ، وهدفًا حيويًا آخر جنوب فلسطين المحتلة، مشيرة إلى انه استهداف الموقعين تم للمرة الثانية.

وجددت المقاومة العراقية تأكيدها على الاستمرار "بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأشارت إلى أن عملياتها تأتي "استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ". وشدّدت على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على قطاع غزة، مما أدى حتى الآن إلى ارتقاء 43603،وإصابة أكثر من  102929 معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شامل في البنية التحتية وحصار خانق على أهالي القطاع.

ولليوم الـ 50 تواليًا يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الواسع على لبنان، ما أدى لارتقاء 3189 شهيدًا و14078 جريحًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المقاومة العراقية

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