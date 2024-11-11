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الاحتلال يعتدي على منزل رئيس بلدية الخليل وينفّذ حملة اقتحامات في نابلس ورام الله

11 نوفمبر 2024 . الساعة 07:56 بتوقيت القدس
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واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عملية اقتحاماتها ومداهماتها، فجر اليوم الإثنين، على عدة مدن وبلدات فلسطينية في الضّفة الغربية والقدس المحتلة.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل رئيس بلدية المدينة تيسير أبو سنينة، وأجرت عمليات تفتيش بالمنزل استخدام ماكينات وأجهزة إلكترونية، فيما أخضعت جميع أفراد العائلة لتحقيقات ميدانية.

في رام الله، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مخيم الجلزون شمال رام الله، وسط انتشار مكثف واقتحام عدد من منازل المواطنين.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون وقرية اماتين شرق قلقيلية وسيرت آلياتها في عدة أحياء فيهما.

وفي بيت لحم،  اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت في مناطق "التل، ومحيط الجامع الكبير، والبوابة"، وأطلقت قنابل الصوت وروعت المواطنين.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين "أمين وأمير البحري" من منزلهما بالمساكن العليا شرق بنابلس، والشاب يوسف أبو صافي، وهو شقيق الأسير عبد الله، بعد مداهمة منزله قرب المقبرة الشرقية لمدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #اقتحام الضفة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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