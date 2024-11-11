اندلاع حرائق في مستوطنة "بيت شيمش" عقب قصف صاروخيّ من اليمن

اندلعت حرائق كبيرة، صباح اليوم الإثنين، في مستوطنة "بيت شيمش" بالقدس المحتلة، جراء قصف صاروخي من اليمن.

وقالت مصادر عبرية، إن قصفًا صاروخيًا من اليمن استهدف مستوطنة "بيت شيمش" بالقدس المحتلة، ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة،فيما أشارت هيئة البث العبرية إلى أنّ الحرائق ناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في "بيت شيمش".

وأعلن "جيش الاحتلال"، أنه رصد إطلاق صاروخ من الشرق تجاه مستوطنات غرب الضفة الغربية ووسط فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام العبري، أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات غرب الضفة ومناطق قرب "كريات غات" تزامنًا مع القصف الصاروخي.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات