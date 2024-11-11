فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في يومها الـ 402.. آخر تطوّرات حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

المقاومة العراقيّة تستهدفُ بالمسيرّات موقعين في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة

"يجب ألّا تتواجد في مكان ثابت" تحذيراتٌ أمنية لـ"نتنياهو" وغرفة محصَّنة لاجتماعاته.. ما القصّة؟

اندلاع حرائق في مستوطنة "بيت شيمش" عقب قصف صاروخيّ من اليمن

الاحتلال يعتدي على منزل رئيس بلدية الخليل وينفّذ حملة اقتحامات في نابلس ورام الله

شهداء الأقصى".. المُستشفى الوحيد في "الوسطى" بمرمى القَصف

"تحرقهم أحياء".. الصَّواريخ تلاحق النَّازحين في "شهداء الأقصى"

حماس: الاحتلالُ يعطّل الوصولَ لأيّ اتّفاق ومجازر غزَّة ستبقى وصمة عار في وجه الدَّاعمين

مفتي سلطنة عمان: الطَّبيعة المُتأصّلة في الصّهيونية قائمةٌ على إثارة الفتن وعلينا فضح "ازدواجية المعايير"

الجنرال إسحاق بريك: لهذه الأسباب لن تتمكنَ "إسرائيل" من البقاء لفترة طويلة

في يومها الـ 402.. آخر تطوّرات حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

11 نوفمبر 2024 . الساعة 07:18 بتوقيت القدس
...

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 402 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لم يترك أسلوبًا من أساليب القتل والتّدمير والتّهجير إلّا وقد ارتكبه ضدّ العائلات الآمنة، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصّحة، أمس الأحد، إنها أحصت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية "51 شهيدًا وإصابة 164 آخرين" نقلوا إلى المستشفيات، موضحة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة.

وأشارت الصّحة إلى أن حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غز، لأكثر من عام، ارتفعت إلى 43603 شهيدًا، و102929 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال، تزامنًا مع استهداف جوي، شمالي قطاع غزة ومدينة بيت لاهيا، فيما أطلق الاحتلال نيرانه بشكل كثيف شرق مخيم جباليا.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية، الليلة الماضية، نيرانها وقذائفها جنوب حي الزيتون بغزة بشكل كثيف ومتواصل، بينما قصفت المدفعية شرقي حي الزيتون.

وأفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الاحتلال قصفت بشكل متواصل محيط مستشفى كمال عدوان.

في المحافظة الوسطى، أعلنت مستشفى العودة، فجر اليوم الإثنين، أن طواقمها الطبية نقلت 24 مصابًا، وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض، جراء القصف "الإسرائيلي" غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية، إنّ 24 مواطنًا أصيبوا بجراح متفاوتة، جراء غارات للاحتلال استهدفت منزلين شمال غربي مخيم النصيرات.

وأشارت المصادر إلى أنّ 5 غارات استهدفت محيط برج التركماني المُدمر، غربي مخيم النصيرات، فجر اليوم.

كما أطلقت طائرة كواد كابتر الحربية النار تجاه عدة مناطق في مخيم البريج، فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار بكثافة على النازحين غرب مخيم النصيرات.

في رفح، استهدفت مدفعية الاحتلال محيط صالة ريماس وسط مدينة رفح 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة