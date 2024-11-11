في يومها الـ 402.. آخر تطوّرات حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 402 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لم يترك أسلوبًا من أساليب القتل والتّدمير والتّهجير إلّا وقد ارتكبه ضدّ العائلات الآمنة، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصّحة، أمس الأحد، إنها أحصت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية "51 شهيدًا وإصابة 164 آخرين" نقلوا إلى المستشفيات، موضحة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة.

وأشارت الصّحة إلى أن حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غز، لأكثر من عام، ارتفعت إلى 43603 شهيدًا، و102929 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال، تزامنًا مع استهداف جوي، شمالي قطاع غزة ومدينة بيت لاهيا، فيما أطلق الاحتلال نيرانه بشكل كثيف شرق مخيم جباليا.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية، الليلة الماضية، نيرانها وقذائفها جنوب حي الزيتون بغزة بشكل كثيف ومتواصل، بينما قصفت المدفعية شرقي حي الزيتون.

وأفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الاحتلال قصفت بشكل متواصل محيط مستشفى كمال عدوان.

في المحافظة الوسطى، أعلنت مستشفى العودة، فجر اليوم الإثنين، أن طواقمها الطبية نقلت 24 مصابًا، وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض، جراء القصف "الإسرائيلي" غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية، إنّ 24 مواطنًا أصيبوا بجراح متفاوتة، جراء غارات للاحتلال استهدفت منزلين شمال غربي مخيم النصيرات.

وأشارت المصادر إلى أنّ 5 غارات استهدفت محيط برج التركماني المُدمر، غربي مخيم النصيرات، فجر اليوم.

كما أطلقت طائرة كواد كابتر الحربية النار تجاه عدة مناطق في مخيم البريج، فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار بكثافة على النازحين غرب مخيم النصيرات.

في رفح، استهدفت مدفعية الاحتلال محيط صالة ريماس وسط مدينة رفح

المصدر / فلسطين أون لاين