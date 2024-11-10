شهداء وجرحى بقصف الاحتلال بناية سكنية في ريف دمشق

ارتقى عدد من الشّهداء وأُصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بقصف الاحتلال مبنى سكنيًا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 8 شهداء وإصابة 17 آخرين بقصف الاحتلال مبنى سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن المعلومات الأولية تفيد أن عدوانًا "إسرائيليًا" استهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق، مضيفة أن الغارة خلفت عددا من الشهداء والجرحى.

وتشن "إسرائيل" منذ سنوات غارات على سوريا، وكثفت تلك الهجمات منذ بدء حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات