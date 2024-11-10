"حياةٌ على المحك".. أطباء تايوان يتحدثون عن معاناة سكان غزّة

روى أطباء تايوانيون تطوعوا مع منظمة "أطباء بلا حدود" تجاربهم الصعبة في تقديم الرعاية الطبية لسكان غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

وتحدث الطبيب هونغ شانغ كاي، طبيب الطوارئ من مستشفى "تشانغ غونغ" في تايوان، عن مهمته الطبية الأولى في غزة التي بدأت في يوليو 2023. وقال خلال مؤتمر صحفي يوم السبت، بحسب صحيفة "تايوان نيوز"، إنه لم يكن يتوقع أن يواجه صراعًا واسع النطاق واضطراره للانتقال أربع مرات خلال شهر واحد فقط، ما أدى إلى تركه ممتلكاته الشخصية خلفه في كل مرة.

أما الجراح التجميلي وو يي تشون، فقد وصف مشاهد مؤلمة للجرحى والمصابين في المستشفى نتيجة القصف الإسرائيلي، حيث كان أرضية المستشفى مغطاة بالدماء والناس في حالة من الذعر والحزن.

وأضاف أن الكثير من زملائه الأطباء في المستشفى كانوا يتعاملون مع إصابات أفراد أسرهم، ما جعل الوضع النفسي صعبًا على الجميع.

وتحدث أيضًا طبيب التخدير شو ين تشون عن تجربته السابقة في غزة عام 2020، حيث كانت الأوضاع أكثر هدوءًا. لكنه أكد أن الأمور تغيرت تمامًا بعد اندلاع الحرب الأخيرة، حيث فرضت (إسرائيل) قيودًا صارمة على إدخال الإمدادات الإنسانية، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء، حيث يملك السكان بالكاد 20 إلى 30% من احتياجاتهم الغذائية.

وأشارت لوديفين هوديت، المديرة التنفيذية لأطباء بلا حدود في تايوان، إلى أن المنظمة تواصل دعم الجرحى والمرضى في غزة وتحث الجميع على المساهمة في هذه المهمة الإنسانية، مؤكدة أن التدخل الطبي في هذا الوقت الحرج يمكن أن يصنع فرقًا كبيرًا في إنقاذ الأرواح.

حتى الآن، وفقًا لتقارير صحية فلسطينية، بلغ عدد الشهداء في غزة نحو 40,000 شخص منذ بداية حرب الإبادة، وسط دعوات متزايدة من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.



المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين