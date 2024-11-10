"كمائن صعبة وإجهازٌ من المسافة صفر".. القسّام تصطادُ جنودَ الاحتلال وتدمّر آلياتهم بمحاور التّوغل في غزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 401 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، تمكن مجاهديها من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً بقذيفة "RPG" مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي بلاغ منفصل، ذكرت أنه بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بيت قتيل وجريح في منطقة البركة غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أبلغ مجاهدو القسام بعد عودتهم من خطوط القتال، عن استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" واستهداف جرافة عسكرية بعبوة "رعدية" قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وأعلنت كتائب القسام، أنّها دكّت قوات العدو داخل موقع الرشيد للقيادة والسيطرة بعدد من صواريخ رجوم وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي إطار التعاون بين أجنحة المقاومة العسكرية، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبيّة، بقذائف "الهاون" مركز قيادة وسيطرة للاحتلال في "الإدارة المدنية" شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزّة.

من ناحيتها، بثّت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مشاهد من استهداف تجمّعات ومواقع الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ وقذائف "الهاون"، وذلك بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين.

وأمس السبت، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، استهدافها جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "RPG" في حي القصاصيب في جباليا شمال قطاع غزة.

كما واستهدفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية الفلسطينية، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية، رداً على جرائم الاحتلال ودفاعاً عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.