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ترفع حصيلة الضحايا إلى 43603..

الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب ثلاث مجازر "داميَّة" خلال الـ24 ساعة الماضية

10 نوفمبر 2024 . الساعة 13:07 بتوقيت القدس
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الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب ثلاث مجازر "داميَّة" خلال الـ24 ساعة الماضية
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غز، لأكثر من عام، ارتفعت إلى 43603 شهيدًا على الأقل.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إنها أحصت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية "51 شهيدًا وإصابة 164 آخرين" نقلوا إلى المستشفيات، موضحة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى، أن لافتة الى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 102929 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

  وكانت جيش الاحتلال، ارتكب مجزرة جديدة في بلدة جباليا شمال قطاع غزة اليوم الأحد راح ضحيتها 36 مواطنا، بينهم 15 طفلا، فيما لا يزال عدد آخر مفقودين.

ونقلت عن مصادر محلية، قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصف منزلًا مكتظا بالسكان والنازحين لعائلة "علوش" في منطقة جباليا البلد.

وأضافت أن القصف أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، وتم انتشال 36 شهيدًا بينهم 15 طفلًا إضافة لعدد كبير من المصابين، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

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