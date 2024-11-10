فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"من المسافة صفر".. القسام تجهز على أكثر من 15 جنديًا بـ "كمين صعب" في بيت لاهيا

الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب ثلاث مجازر "داميَّة" خلال الـ24 ساعة الماضية

حماس: على قادة الدُّول العربيَّة اتِّخاذ موقف عاجل ممَّا يحدث بشمال غزَّة

عرابي: "طوفان الأقصى" فرضت قضيَّة فلسطين على السَّاحة وضربت ثقة الإسرائيليِّين

تقارير عبريَّة: حالة من التمرد الشعبيّ في أوساط المجتمع ضد نتنياهو وسياسته

شمال غزَّة... مدير "كمال عدوان": تلقَّينا تقارير عن أطفال ونساء محاصرين تحت الأنقاض قبل فقدانهم

"الشُّهداء النَّائمون".. مجزرة في جباليا البلد شمالي غزَّة ضحاياها نساءً وأطفال

"أرواح تتآكل" في انتظار السَّفر... حكايات طلبة جامعيِّين عالقين بغزَّة

تقرير | بديل الغاز في غزَّة... الحاجة أمَّ الاختراع

توثيق "مخجل" مقابل "وثائق".. فضيحة جديدة يتورط بها أقوى رجل في مكتب نتنياهو

في ضوء مجزرة عائلة علوش ..

حماس: على قادة الدُّول العربيَّة اتِّخاذ موقف عاجل ممَّا يحدث بشمال غزَّة

10 نوفمبر 2024 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
...
تصريح.webp
غزة/ فلسطين أون لاين

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنَّ مواصلة جيش الاحتلال الفاشي جرائمه وعدوانه بعد أكثر من 400 يوم من حرب الإبادة، واستهدافه الوحشي للأحياء السكنية، وملاحقة النازحين إلى أماكن لجوئهم، وارتكاب أبشع المجازر بحقّهم؛ هو تأكيد لعمليات تطهير عرقي موصوفة، يمارسها خصوصاً في شمال قطاع غزة منذ أكثر من شهر، في ظل حصار مشدد وتجويع مستمر وتدمير كامل لكل مقومات الحياة، بما فيها المستشفيات.

وأشار بيان الحركة، إلى ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة بإسقاط قنبلة ثقيلة على منزل عائلة علوش في جباليا البلد، المكتظ بأكثر من خمسين من المدنيين الأبرياء جلهم من الأطفال والنساء، منهم نازحون هجّرهم الاحتلال قسرياً من مخيم جباليا، تم دفنهم جميعاً تحت الأنقاض، قبل انتشال جثامين ثلاثين شهيداً منهم حتى الآن.

وقالت الحركة، إنَّ ما يحدث في شمال غزة، من مجازر وحرب إبادة وحرب تجويع وانتهاكات واسعة لكل القيم والقوانين والأعراف، يستدعي موقفاً عاجلاً  من قادة الدول العربية والإسلامية الذين يجتمعون في الرياض غداً وتحمل مسؤولياتهم بوقف هذه الجرائم. 

وطالبت حماس، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، ومجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل وإصدار قرارات واضحة بوقف المجزرة البشعة التي تُرتَكب بحق الآلاف من العائلات في شمال القطاع، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم ضد الإنسانية.

واستشهد، صباح اليوم الاحد، 36 فلسطينياً في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بقصف منزل في في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 36 فلسطينيا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة علوش في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

 

#الاحتلال #مجزرة عائلة علوش #مجازر التطهير العرقي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة