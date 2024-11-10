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راصد جوي: موجة برد وأمطار رعدية تضرب الوطن

10 نوفمبر 2024 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
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راصد جوي: موجة برد وأمطار رعدية تضرب الوطن 
غزة/ فلسطين أون لاين

يشهد طقس الوطن تحولاً مفاجئاً في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، حيث يتوقع الراصد الجوي قصي الحلايقة أن تتحول الأجواء المشمسة الحالية إلى أجواء غائمة مصحوبة برياح غربية شمالية غربية نشطة ودرجات حرارة منخفضة. 

أبرز التوقعات للحالة الجوية: 

 * اليوم الأحد: 
   * سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرص لهطول أمطار رعدية متفرقة، خاصة خلال ساعات العصر والمساء. 
   * انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل. 

 * يوم الإثنين: 
   * استمرار الانخفاض في درجات الحرارة لتصل إلى ما دون معدلاتها الطبيعية. 
   * طقس بارد نسبياً نهاراً وبارداً ليلاً. 
   * رياح نشطة وأمطار متفرقة في شمال البلاد وأواسطها. 

نصائح هامة: 
 * الاستعداد للموجة الباردة: تجهيز الملابس الشتوية. 
 * الحذر أثناء القيادة: انخفاض الرؤية بسبب الأمطار والرياح. 
  
 

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