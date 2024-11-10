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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

10 نوفمبر 2024 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعات المستوطنين أدت طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية خلال اقتحاماتها للمسجد من باب المغاربة وتركزت في المنطقة الشرقية من المسجد.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة من المدينة المقدسة، وسط تدقيق وتشديد على هويات المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل.

وتشن مجموعات المستوطنين وبدعم من حكومة الاحتلال، حملات متواصلة تدعو لتهويد المسجد الأقصى المبارك وقتل الفلسطينيين.

وأفاد نشطاء مقدسيون، أن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير يسعى لتصعيد التوتر والأحداث داخل المسجد الأقصى المبارك، ضمن مساعي القضاء على العادات والتقاليد الفلسطينية والتعاليم الإسلامية، وكذلك تضييق الخناق على المقدسيين في المسجد الأقصى.

 

#القدس #الاحتلال #اقتحامات #المستوطنين

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