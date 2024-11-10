غارات أمريكيَّة بريطانيَّة استهدفت صنعاء وعمران شماليَّ اليمن

وكالات/ فلسطين أون لاين

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم الأحد، عدة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران ومناطق أخرى.

وأعلنت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن 7 غارات على محافظتي صنعاء وعمران شمالي البلاد.

وذكرت قناة المسيرة، عبر منصة تليغرام، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 5 غارات على محافظة صنعاء.

وأوضحت أن 4 من هذه الغارات استهدفت منطقة جربان في مديرية سنحان والخامسة على منطقة الحفا بالمحافظة ذاتها.

كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية، بحسب القناة غارتان على مديرية سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال اليمن.

وكانت الجماعة قد أعلنت مساء أمس السبت أن التحالف الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على منطقتي النهدين، والحفا في العاصمة صنعاء.

وبدأت "أنصار الله" في اليمن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني في استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، تضامنا مع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتسببت هجمات الحوثي في تعطيل التجارة العالمية إذ قام أصحاب السفن بإعادة توجيه سفنهم بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.