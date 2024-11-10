شمال غزَّة... مدير "كمال عدوان": تلقَّينا تقارير عن أطفال ونساء محاصرين تحت الأنقاض قبل فقدانهم

غزة/ فلسطين أون لاين

أكّد مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، حسام أبو صفية، تلقيهم مناشدات استغاثية من محاصرين تحت الأنقاض ولا تتمكن الجهات الطبية والإنقاذية لمساعدتهم، في ظل استمرار أبشع فصول الإبادة الجماعية على شمال قطاع غزة لليوم الـ 35.

وقال أبو صفية، في بيان صحافي، "من المؤسف أننا نتلقى اتصالات استغاثة بشأن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض، ولا نملك القدرة على مساعدتهم، وبالأمس فقط، تلقينا تقاريرعن أطفال ونساء محاصرين في ظروف مزرية، واليوم نحزن على فقدانهم شهداء".

وفي السياق، حذر من نقص حاد بالإمدادات الغذائية والطبية في شمال قطاع غزة، أدى إلى ظهور حالات مثيرة للقلق من سوء التغذية بين الأطفال والبالغين على السواء.

وقال أبو صفية، "لقد بدأنا نشهد حالات سوء التغذية والمجاعة في الشمال"، داعيًا لتوفير الإمدادات الأساسية وخدمات الإسعاف، ورفع الحصار عن شمال غزة بشكل عاجل.

وأشار "أبو صفية" إلى أن شمال غزة يعيش حرب إبادة جماعية، مضيفًا: "نعاني بصمت بسبب الجرائم التي ترتكب بحقنا".

وشدد على أن نظام الرعاية الصحية لمستشفيات شمال القطاع معرضة لتهديد شديد، وعلى حاجتها الماسة إلى الدعم الطبي.

يأتي ذلك، لليوم الـ19 على التوالي، الدفاع المدني ما يزال معطلًا قسرًا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الإستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

بتاريخ 23 اكتوبر 2024 جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 9 منهم.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحا بريا في شمال قطاع غزة؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

بينما ترغب "إسرائيل" في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب "تل أبيب" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة حصدت أرواح عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.