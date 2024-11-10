"اقتحامات واعتقالات تعسّفيّة".. الاحتلال يواصلُ انتهاكاته في الضّفة الغربية

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وفي السياق، وثّق مركز معلومات فلسطين "معطي" 16 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنها عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة.

وذكرت مصادر محلية، اندلاع اشتباكات في نابلس خلال التصدي للقوات المقتحمة لمخيم عسكر الجديد.

وداهمت قوة من جيش الاحتلال البلدة القديمة بنابلس، ومخيم عسكر القديم شرق المدينة، وسط اندلاع مواجهات واشتباك مسلح.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة داخل البلدة القديمة في نابلس، وفقا لمصادر فلسطينية.

وأفادت المصادر بوقوع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في عسكر في مدينة نابلس.

يأتي اقتحام نابلس بعيد اقتحام قوات إسرائيلية مدينة قلقيلية، وبلدات وقرى في بيت رام الله وبيت لحم، وسيرت دوريات عسكرية في شوارعها.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية المغير شمال رام الله، في وقت مبكر اليوم الأحد.

واعتقلت قوات إسرائيلية شابين بعد مطاردة سيارتهما في قرية بير الباشا جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا بالقدس المحتلة، واعتقلت الشقيقين قيس ويزيد حسين عليان والشابين جابر ايمن حمدان ومحمد عيد الصرايعة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي السياق، وثّق مركز معلومات فلسطين "معطي" 16 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنها عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة.

وقال "معطي" في تقريره اليومي، إنه وثّق عمليتي إطلاق نار واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، إلى جانب تفجير 5 عبوات ناسفة في جيش الاحتلال وآلياته العسكرية خلال اقتحاماته المتكررة بمناطق الضفة.

وأوضح المركز أن فصائل المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام تمكنت من تفجير 4 عبوات ناسفة بقوات الاحتلال في جنين، ثلاث منها في بلدة يعبد والرابعة في سيلة الظهر.

كما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها إلقاء حجارة في 8 نقاط بالضفة.

وبيّن أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم بمحافظة قلقيلية، وبلدة عقابا بمدينة طوباس، التي شهدت أيضا اشتباكات مسلحة من قبل مقاومين.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر بمدينة نابلس، فيما اندلعت مواجهات عدة بالمدينة، تركزت في رأس الدير وبيتا.

وامتدت المواجهات إلى منطقة مردا في مدينة سلفيت، وبلدتي تقوع وحوسان في بيت لحم.