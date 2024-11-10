آخر التّطوّرات.. حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة تدخل يومها الـ 401 تواليًا

غزة/ فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعيّة التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 401 تواليًا، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتّدمير والتّهجير إلّا وقد ارتكبه ضدّ العائلات الآمنة، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأشارت وزارة الصحة، اليوم السبت، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43 ألفًا و552 شهيدا، بالإضافة لـ 102 ألف و765 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

واستشهد 5 فلسطينيين وأُصيب آخرون فجر اليوم الأحد، بقصفٍ طال منزلًا لعائلة الخور في محيط مفترق المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني في تصريحٍ له تلقته إنّ طواقمه انتشلت جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض المنزل المستهدف، بالإضافة لإنقاذ عدد من المصابين، فيما يجري البحث عن مفقودين.

واطلقت زوارق الاحتلال الحربية صباح اليوم قذائفها غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وترافق ذلك مع قصف مدفعي شرق خانيونس جنوبًا ومن الزوارق البحرية غرب النصيرات وسط القطاع، وإطلاق نار من آليات الاحتلال المتواجدة في محيط منطقة المصلبة وجامعة غزة جنوب حي الزيتون.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، غارات على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، ومحيط منطقة الصناعة غربي مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار في محيط منطقة المصلبة بشارع 8 جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفي محيط الكلية الجامعية جنوب غرب المدينة.

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، غارات على منطقتيّ العلمي وأبو قمر في مخيم جباليا وعلى مشروع بيت لاهيا شمال غزة، كما شنّ حزامًا ناريًا على محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال نسف مبانٍ سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.