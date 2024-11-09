كشف بأسماء مستفيدي الغاز برفح وخانيونس والوسطى لـ 11-12-13 نوفمبر 

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة البترول عن صدور كشف جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات رفح وخانيونس والوسطى.

وتوفر الوزارة بالتعاون مع هيئة البترول 8 كيلو من الغاز المنزلي شهرياً لقرابة 40 ألف أسرة جديدة في محافظات رفح وخانيونس والوسطى في الكشوفات التي تصدر كل فترة.

هل اسمك ضمن القائمة؟

الخطوات للتحقق:

* زيارة الروابط التالية:

* كشف الوسطى لأيام 11-12-13 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

* كشف خانيونس لأيام 11-12-13 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

* كشف رفح لأيام 11-12-13 نوفمبر: رابط الكشف، اضغط هنا



* التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.

* تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية: [https://e-gaza.com/login]