بـ "لغة الأرقام".. الإعلامي الحكومي ينشر تحديثًا لإحصائيات حرب الإبادة بغزة

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 400 – السبت 9 نوفمبر 2024م:

- (400) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

- (3,798) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

- (53,552) شهيداً ومفقوداً.

- (10,000) مفقودٍ.

- (43,552) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

- (17,385) شهيداً من الأطفال.

- (209) أطفال رُضّع وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

- (825) أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.

- (1367) عائلة فلسطينية قتل الاحتلال جميع أفرادها ومسحها من السجل المدني.

- (38) استشهدوا نتيجة المجاعة.

- (11,891) شهيدة من النساء.

- (1054) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).

- (85) شهيداً من الدفاع المدني.

- (184) شهيداً من الصحفيين.

- (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

- (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

- (102,765) جريحاً ومُصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).

- (398) جريحاً ومُصاباً من الصحفيين والإعلاميين.

- (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

- (202) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

- (35,055) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

- (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.