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بـ "لغة الأرقام".. الإعلامي الحكومي ينشر تحديثًا لإحصائيات حرب الإبادة بغزة

09 نوفمبر 2024 . الساعة 17:51 بتوقيت القدس
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شهداء شهيد
غزة/ فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 400 – السبت 9 نوفمبر 2024م:

- (400) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
- (3,798) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
- (53,552) شهيداً ومفقوداً.
- (10,000) مفقودٍ.
- (43,552) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).
- (17,385) شهيداً من الأطفال.
- (209) أطفال رُضّع وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.
- (825) أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.
- (1367) عائلة فلسطينية قتل الاحتلال جميع أفرادها ومسحها من السجل المدني.
- (38) استشهدوا نتيجة المجاعة.
- (11,891) شهيدة من النساء.
- (1054) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).
- (85) شهيداً من الدفاع المدني.
- (184) شهيداً من الصحفيين.
- (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
- (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
- (102,765) جريحاً ومُصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).
- (398) جريحاً ومُصاباً من الصحفيين والإعلاميين.
- (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
- (202) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
- (35,055) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
- (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

#غزة #حرب الإبادة

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