قناة عبريَّة تحذف تقريرًا حول "أحداث أمستردام" بعد مهاجمة نجل نتنياهو.. ماذا كشفت عنه؟

غزة/ فلسطين أون لاين

هاجم نجل رئيس حكومة الاحتلال تقريرًا نشرته القناة "12" العبرية حول اعتداءات مشجعي النادي الإسرائيلي "مكابي تل أبيب" لكرة القدم التي تسببت في تفجير الصدامات في العاصمة الهولندية أمستردام.

وأقرَّت القناة العبرية، في النص المرفق مع التقرير في منصة "إكس" (تويتر سابقا) قبل حذفه: "في هولندا، تفيد التقارير بأنه قبل الاضطرابات، قام مشجعو مكابي تل أبيب بتمزيق الأعلام الفلسطينية من المنازل في شوارع أمستردام".

وتعرضت القناة العبرية إلى انتقادات بسبب الإشارة إلى الاعتداءات الإسرائيلية قبيل الصدامات التي اعتبرها العديد من المسؤولين الغربيين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن "هجمات معادية للسامية".

وقام نجل رئيس وزراء الاحتلال بمشاركة صورة عن التقرير المشار إليه عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، معلقا بالقول "إلى أي جانب تقف القناة 12؟".

ومساء الخميس، ساد التوتر العاصمة الهولندية عقب صدامات مع مشجعين إسرائيليين لفريق "مكابي تل أبيب" قاموا بإطلاق هتافات استفزازية معادية للعرب وفلسطين، ما دفع السلطات إلى إعلان حظر المظاهرات في أمستردام ومنطقة أمستلفين بدءا من ظهر الجمعة.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظات قيام مشجعي الفريق الإسرائيلي بإزالة الأعلام الفلسطينية من على نوافذ بعض المنازل في العاصمة الهولندية.

وأظهر مقطع آخر مشجعي الفريق الإسرائيلي وهم يشعلون ألعابا نارية، ويهتفون "الفوز للجيش الإسرائيلي، سنقضي على العرب"، وفقا لتحقق وكالة رويترز.

واتهمت عمدة أمستردام فيمكي هالسيما، الأشخاص الذين اصطدموا مع المشجعين الإسرائيليين بعد أعمالهم الاستفزازية بأنهم "مجموعات كر وفر المعادية للسامية"، في حين قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف إن ما حدث هو "هجمات معادية للسامية وغير مقبولة على الإسرائيليين".

وتجدر الإشارة إلى أن اتهامات عديدة تلاحق مشجعي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي بإثارة الفوضى والاعتداءات على هامش المباريات الخاصة بفريقهم الذي يلعب في الدوري الأوروبي.

وفي آذار/ مارس الماضي، افتعل جمهور الفريق الإسرائيلي أعمال شغب في العاصمة اليونانية أثينا، وأظهرت لقطات مصورة لحظات اعتداء المشجعين الإسرائيليين على شاب عربي.