مهول.. ثروة إيلون ماسك تتجاوز هذا الرقم بعد فوز ترامب

تجاوزت القيمة الصافية لثروة الملياردير الأميركي إيلون ماسك 300 مليار دولار لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات؛ إذ ارتفعت أسهم "تسلا" على خلفية الرهانات على أن علاقاته الوثيقة بالرئيس المنتخب دونالد ترمب ستعزز أرباح الشركة.

وأضاف ماسك المزيد إلى ثروته الشخصية منذ فوز ترامب أكثر من أي شخص آخر يتتبعه مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.

وقفز سهم "تسلا" بنسبة 28 في المائة منذ إغلاق يوم الثلاثاء، مما زاد ثروته بمقدار 50 مليار دولار إلى 313.7 مليار دولار.

واقترح ترامب علناً خطوات من شأنها أن تفيد أعمال ماسك، وقال إنه سيعيد النظر في خططه لإبطاء الانتقال إلى المركبات الكهربائية بسبب الدعم الذي تلقاه من المؤسس المشارك لـ"تسلا".

كما أعرب ترامب عن دعمه لشركة "سبيس إكس" التي تشكل 82 مليار دولار من صافي ثروة ماسك، ودفعها للوصول إلى المريخ.

خدمة ماسك

وقد طرح الرئيس المنتخب فكرة أن يخدم ماسك في دور تم إنشاؤه حديثاً في إدارته الجديدة.

وقال دان إيفز، محلل شركة "ويدبوش" للأوراق المالية، على قناة "بلومبرغ" التلفزيونية: ماسك هو الفائز الأكبر في هذه المسابقة.

وماسك، البالغ من العمر 53 عاماً، هو الشخص الوحيد الذي تجاوزت ثروته 300 مليار دولار، وهو رقم وصل إليه آخر مرة في يناير (كانون الثاني) 2022، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للثروات.

ولا يزال ذلك أقل من أعلى مستوى وصل له على الإطلاق؛ عند 340.4 مليار دولار عام 2021.

حتى قبل الانتخابات، كان صافي ثروة ماسك في ارتفاع، مع إضافة أرباح "تسلا" القوية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 34 مليار دولار إلى ثروته في يوم واحد.

وترتبط معظم ثروة ماسك بـ"تسلا"، أكبر شركة مصنّعة للسيارات الكهربائية في العالم، والتي تعتمد آفاقها بشكل كبير على الحكومة الفيدرالية.

المصدر / وكالات