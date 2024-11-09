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مؤسسات الأسرى: أكثر من 10 آلاف و600 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

09 نوفمبر 2024 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
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أعلن نادي الأسير وهيئة الأسرى، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة المعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" منذ بدء  حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أكثر من 10 آلاف و600 مواطن من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشارت المؤسستان في بيان مشترك، إلى أن  هذا العدد لا يشمل معتقلي غزة، والتي تقدر أعدداهم بالآلاف، ويتعرّضون لجرائم الإخفاء القسري ضمن سياسات عقاب الاحتلال ومواصلة جرائمه ضدّ أهالي القطاع.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال اعتقلت 18 فلسطينيا من الضفة الغربية على الأقل، بينهم  سيدة أفرج عنها لاحقًا وأسرى محررون، خلال اليومين الماضيين.

وقالت، إإن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة، ورافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة لعمليات التخريب بمنازل المواطنين.

وأكدت المؤسستان أن حملات الاعتقال تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعيّ التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال  باستهداف الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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