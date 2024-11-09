ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43 ألفا و552

أصدرت وزارة الصحة تقريرها الإحصائي لليوم الـ400 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن أعداد الضحايا ارتفع إلى 43,552 شهيد و102,765 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت الوزارة في تقريرها اليوم السبت، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 44 شهيدا و81 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأكدت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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المصدر / فلسطين أون لاين