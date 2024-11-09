رئيس استخبارات سابق يهاجم نتنياهو: لم يتعلم من الماضي

هاجم رئيس الاستخبارات الإسرائيلي السابق، عاموس يدلين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه "لم يتعلم من الماضي".

وقال يدلين في تصريحات له اليوم السبت، إن نتنياهو أقال وزير الحرب يواف غالانت وسط حرب متعددة الجبهات.

وأكد أن نتنياهو يخلق انقساما داخليا قد يؤدي إلى كارثة أمنية "وسيستغل أعداؤنا الأزمة"، مضيفا: "نتنياهو أضر بالأمن بإقالته غالانت الذي اعترض على قانون التهرب من الخدمة العسكرية وأصر على صفقة تبادل".

وشدد يدلين على أن نتنياهو قد يقيل رئيس الشاباك (المخابرات الداخلية) والمستشارة القانونية لإحباط التحقيقات ضده وللانقلاب على القضاء.

المصدر / فلسطين أون لاين