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"شجاعتكم على الأطفال والنساء".. زياش يسخر من جماهير "مكابي تل أبيب" في أمستردام

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"شجاعتكم على الأطفال والنساء".. زياش يسخر من جماهير "مكابي تل أبيب" في أمستردام

09 نوفمبر 2024 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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سخر النجم المغربي حكيم زياش، لاعب نادي غلطة سراي التركي، من هروب مشجعي فريق "مكابي تل أبيب" أمام الشبان المغاربة في شوارع العاصمة الهولندية أمستردام.

ونشر زياش لقطة في حسابه عبر "إنستغرام" لهروب مشجعين "إسرائيليين"، وكتب عليها: "حين لا يتعلق الموضوع بالنساء والأطفال، يفرّون مسرعين".

وأضاف: "ستظل فلســطين حرة!".



وتأتي مناصرة زياش للشبان المغاربة في هولندا بعد حملة التحريض الواسعة ضدهم من قبل وسائل الإعلام الغربية، التي انساقت خلف رواية الاحتلال "الإسرائيلي" بأن ما حدث هو "معاداة للسامية".

وزياش المولود في هولندا، يعد من أشد اللاعبين المناصرين للقضية الفلسطينية، والمنددين بالعدوان على غزة، شأنه شأن النجم أنور الغازي المولود في هولندا أيضا.

وأمس الجمعة، أثار مشجعو فريق "مكابي تل أبيب" لكرة القدم "الإسرائيلي"، فوضى وأعمال تخريب في العاصمة الهولندية أمستردام عقب المباراة التي جمعت فريقهم مع "نادي أياكس أمستردام" الهولندي ضمن الدوري الأوروبي.

وكشفت تقارير صحفية عن إصابة  عدد من "الإسرائيليين"  في أمستردام إثر قيامهم بتمزيق العلم الفلسطيني وإثارتهم للمشاكل والاعتداء على ممتلكات ومنازل الهولنديين، بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي "تل أبيب الإسرائيلي" في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.

وأعلنت خارجية الاحتلال، أن ما يقارب 10 "إسرائيليين"  أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين عقب اندلاع اشتباكات مع مناصرين للقضية الفلسطينية، بسبب قيام "الإسرائيليين" بتمزيق علم فلسطين عن منازل المواطنين الشوارع الهولندية.

 

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #أحداث أمستردام

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