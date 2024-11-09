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حماس تدعو القمة الإسلاميّة في الرياض للقيام بواجبها لحماية مدينة القدس

09 نوفمبر 2024 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
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دعا عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس بحركة المقاومة الإسلامية حماس هارون ناصر الدين، الدول العربية والإسلامية المجتمعة في الرياض، يوم الإثنين المقبل، للقيام بواجبها تجاه مدينة القدس المحتلة.

وقال ناصر الدين اليوم السبت:  "إنه آن الأوان أن تضطلع الدول الإسلامية بواجبها الديني والسياسي تجاه المدينة المحتلة والتي تتعرض لحملة تهويد واسعة وومنهجة من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة".

ونبّه إلى أن الدول الإسلامية تمتلك إمكانات الضغط والتأثير الاقتصادي والسياسي على دول العالم لكبح الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

وشدّد على ضرورة تنفيذ ما صدر عن القمم الإسلامية السابقة، والتي رفضت أي تغيير في واقع مدينة القدس والمسجد الأقصى، ومطالبة الدول بسحب سفاراتها لدى الاحتلال التي نقلتها إلى المدينة المحتلة.

وأشار القيادي في حركة حماس إلى انتهاكات المستوطنين المتصاعدة في المسجد الأقصى المبارك وتصاعد عمليات الهدم في القدس وخاصة في بلدة سلوان، هي تأكيد على نهج الاحتلال التهويدي، ومطامعه بالسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #القمة الإسلامية في الرياض

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