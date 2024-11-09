دليل فيديو شامل: تسجيل طلاب غزة على مايكروسوفت تيمز

في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، تبنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية منصة مايكروسوفت تيمز لتوفير تعليم عن بعد عالي الجودة للطلاب.

يوفر هذا الفيديو شرحًا مفصلًا وسهل الفهم لجميع الخطوات اللازمة لتسجيل الطلاب على منصة مايكروسوفت تيمز.

شاهد الفيديو كاملاً لضمان تسجيل سلس وخالٍ من المشاكل.

رابط فيديو التسجيل على منصة تيمز لطلبة المدارس الإفتراضية بقطاع غزة وخارجه، اضغط هنا

لماذا مايكروسوفت تيمز؟

- منصة تعليمية متكاملة توفر بيئة تعاونية بين الطلاب والمعلمين.

- سهولة الاستخدام وواجهة بديهية.

- تتوفر على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

- تدعم مختلف الأجهزة والأنظمة التشغيلية.

هل واجهتَ مشكلة؟

تواصل مع الدعم الفني لحلها من خلال الضغط هنا

شارك هذا الفيديو مع الأهل والأصدقاء لمساعدتهم في تسجيل أبنائهم على منصة مايكروسوفت تيمز.

المصدر / فلسطين أون لاين