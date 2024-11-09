بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 40 أسيرا من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال، صباح اليوم السبت، عن 40 أسيرا من قطاع غزة، عقب اعتقالهم لعدة أشهر وأسابيع، خلال عمليات التوغل والاجتياح البري للقطاع.

وأفاد مراسل "فلسطين أون لاين" بإفراج الاحتلال عن 40 أسيرا من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، بعد الإفراج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.







وأوضح أن الأسرى المفرج عنهم تم وصولهم إلى مستشفى غزة الأوروبي ويخضعون للفحص الطبي في هذه الأثناء.

وتحتجز سلطات الاحتلال حوالي 3 ألاف أسير وأسيرة من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في سجون: سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

وكشفت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية في وقت سابق عن تردي الأوضاع في السجون، كما روى المئات من الأسرى المفرج عنهم مؤخراً فظاعات ترتكب في السجون، بما في ذلك التعذيب الممنهج والحرمان من النوم والطعام والماء، وانتشار والأمراض، ما أدى لارتقاء العشرات منهم تحت التعذيب.



المصدر / فلسطين أون لاين