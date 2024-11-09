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طقس فلسطين: غائم لطيف مع فرص تساقط الأمطار

09 نوفمبر 2024 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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يشهد طقس فلسطين، اليوم السبت، غائمة لطيفة مع درجات حرارة أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. 

وتتوقع دائرة الأرصاد استمرار حالة الطقس هذه مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ليلة السبت: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق مع رياح معتدلة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع فرص سقوط زخات متفرقة من الأمطار في ساعات المساء والليل، وتتحول الرياح إلى جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

نصائح:

- ارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.
 - الانتباه من الرياح المثيرة للغبار.
 - الاستعداد لفرص الأمطار يوم الأحد.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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