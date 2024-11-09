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وسط تأثيرات واسعة.. بيونغ يانغ تشن هجمات تشويش على نظام GPC العالمي

09 نوفمبر 2024 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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بيونغ يانغ تشن هجمات تشويش على نظام GPC العالمي  

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية شنت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) يومي الجمعة والسبت.

والتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي جي بي إس عملية تؤثر في عدد من السفن وعشرات الطائرات المدنية في كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن كوريا الشمالية نفذت استفزازات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في هايجو وكايسونغ أمس واليوم (8-9 تشرين الثاني/ نوفمبر)، مضيفة أن سفنا عدة وعشرات الطائرات المدنية تشهد بعض الاضطرابات التشغيلية نتيجة لذلك.

ودعا الجيش القوارب والطائرات المدنية الكورية الجنوبية التي تسافر في البحر الأصفر وفوقه، بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، إلى توخي الحذر.

وتابع الجيش نحض كوريا الشمالية بشدة على التوقف فورا عن استفزازاتها… ونحذرها من أنها ستتحمل مسؤولية أي مشكلات ناتجة عن ذلك.

ويتمثل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في بث إشارات غير معروفة تجعل أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي غير صالحة للاستخدام في الملاحة.

واتهمت سيول في مناسبات عدة خلال السنوات الأخيرة كوريا الشمالية بتنفيذ هذا النوع من التشويش انطلاقا من أراضيها.

ويأتي ذلك بعد أيام على اختبار كوريا الشمالية المسلحة نوويا صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب وصفته بيونغ يانغ بأنه الأكثر تقدّما في ترسانتها.

المصدر / وكالات
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