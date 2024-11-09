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مصدرٌ مسؤول في حماس ينْفي إبلاغ قطر قيادة الحركة بأنَّها "غير مرحَّب بها"

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مصدرٌ مسؤول في حماس ينْفي إبلاغ قطر قيادة الحركة بأنَّها "غير مرحَّب بها"

09 نوفمبر 2024 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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نفَى مصدرٌ مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأنباء المتداولة حول إبلاغ قطر قيادة الحركة بأنها غير مرحب بها

وقال المصدر القيادي في تصريحات صحفية، إنّ ما زعمته قناة كان "العبرية بأن القطريين نقلوا رسالة الى قيادات حمــاس المقيمين لديها بأنهم غير مرحب بهم، لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا أن مثل هذه الأخبار الملفقة تهدف للتشويش.

يُذكر، أن شبكة سي أن أن نقلت عن مسؤول أميركي رفيع المستوى مزاعمه حول "موافقة قطر على إخراج قادة حماس من أراضيها بعد رفضها لصفقات التبادل بما في ذلك الصفقات الجزئية واستمرار إصرارها على شروطها المتمثلة بوقف الحرب والانسحاب الكامل".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #قيادة الحركة في قطر

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