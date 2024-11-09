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الاحتلال يستمر في تعطيل عمل الدفاع المدني شمال غزة بـ"القوة"

09 نوفمبر 2024 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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الاحتلال يستمر في تعطيل فرق الدفاع المدني شمال غزة

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي، في تعطيل عمل فرق الدفاع المدني شمالي قطاع غزة، رغم ما تمر به حصار وتدمير واستهداف منتظم.

وقال الدفاع المدني بغزة، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي هاجم طواقم الدفاع المدني في شمال القطاع وشرد عناصره واختطف 9 منهم.

وأضاف: عملنا معطل في شمال غزة بسبب الاستهداف الإسرائيلي وآلاف الفلسطينيين دون رعاية إنسانية وطبية.

وفي وقت سابق، هددت قوات الاحتلال فرق الدفاع المدني بالاستهداف المباشر حال قدمت أي من خدماتها للمواطنين المتواجدين في شمالي قطاع غزة.

ودخلت العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، الشهر الثاني على التوالي، وسط ارتقاء المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى، وتدمير هائل في البنى التحتية ومنازل المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الاحتلال #شمال غزة #الدفاع المدني

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