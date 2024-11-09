المقاومة العراقيّة تستهدفُ بالمسيرّات 3 مواقع "عسكرية وحيويّة" في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، أنها استهدفت بثلاث هجمات منفصلة بالمسيرات 3 أهداف عسكرية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها هاجمت بالطيران المسير هدفين "حيوياً" و"عكرين" في شمال الأراضي المحتلة، فيما هاجمت هدفاً عسكرياً في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أن عملياتها تأتي "استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على قطاع غزة، مما أدى حتى الآن إلى ارتقاء 43 ألفًا و508 شهداء، و102 ألف و684 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شامل في البنية التحتية وحصار خانق على أهالي القطاع.

ولليوم الـ 48 تواليًا يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الواسع على لبنان، ما أدى لارتقاء 3117 شهيدًا، و888 13 إصابة.



المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات