الصّحة اللبنانيّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 3117 شهيدًا

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 48 على التوالي عدوانه الواسع على لبنان، مخلفًا آلاف الشّهداء والجرحى في عدة مناطق مختلفة في الجنوب وبيروت والضّاحية الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على البلاد إلى 3117 شهيدًا، و888 13 إصابة.

وأفادت مصادر صحفية بأن طيران الاحتلال شنّ ، أكثر من 13 غارة جوية متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وارتكب الاحتلال، أمس الجمعة، مجزرةً دامية، عقب قصفه 3 بنايات في مدينة صور جنوب لبنان، ما أدّى لارتقاء 7 شهداء وإصابة 38 آخرين.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، في غارة "إسرائيلية" على بلدة مجدل بلهيص في قضاء راشيا الوادي.

وأصيب 6 سوريين إثر قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف محيط بلدة رأس العين وسهل القليلة بقضاء صور جنوب لبنان.

كما ارتقى 9 شهداء في قصف الاحتلال على بلدة كفر تبنيت وزبدين والغندورية في جنوب لبنان،

وسمعت أصوات تفجيرات داخل بلدات يارون، وعيترون، ومارون الراس، على أثر تدمير الاحتلال منازل سكنية.

المصدر / فلسطين أون لاين