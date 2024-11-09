"انتهاكاتٌ مُتصاعدة".. الاحتلال يقتحمُ نابلس ورام الله ويعتقلُ سيّدةً من طولكرم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات ومُداهمات في مدن وقرى الضّفة الغربية، تخلّلها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عسكر شرقي المدينة.

وشرعت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف وتخريب في الشارع الرئيسي المحاذي لمخيم عسكر القديم، ودمرت ممتلكات المواطنين وبسطات الخضار.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة سعاد السلمان "عودة"، بعد مداهمة منزلها في الحي الجنوبي واستجوابها بشأن شقيق زوجها المطارد.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن أبو زكي فريح في ضاحية شويكة شمال طولكرم، واستجوبت ابنته زوجة المواطن عبد عودة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال داهم منزل المواطن وائل الشيخ في منطقة جبل السيد في ضاحية ذنابة شرق المدينة، وخرَّب محتويات منزله وأخضعه لتحقيق ميداني.

في جنين، هاجم مقاومون فلسطينيين بعبوات قوة لجيش الاحتلال، أثناء اقتحامها الليلة بلدتي يعبد وجبع جنوب غرب جنين.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال المدينة، وداهمت عدة منازل فيها.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار، تجاه سيارة أثناء اقتحامها بلدة كوبر.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات