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"وسط اشتباكات عنيفة".. الاحتلال يُحاصر منزلًا في طوباس

09 نوفمبر 2024 . الساعة 07:40 بتوقيت القدس
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اندلعتْ  اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب محاصرة منزلاً في بلدة عقابا شمال طوباس، صباح اليوم السبت.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في بلدة عقابا، بقوة خاصة لحقتها تعزيزات عسكرية، بالتزامن مع اشتباكات مسلحة عنيفة.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال أطلقت قذائف (إنيرجا) باتجاه المنزل المحاصر في بلدة عقابا، دون معرفة مصير من بداخله.

وقالت سرايا القدس- كتيبة طوباس، في بيان مقتضب، إن مقاوميها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر بعقابا، ويمطرون قوات المشاة وتمركزات القناصة بزخات من الرصاص.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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