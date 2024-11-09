ارتقى شهيد خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس، ومحاصرتها منزلًا في البلدة وإطلاقها عدة قذائف تجاهه.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتقاء الشهيد أدهم زايد المصري برصاص الاحتلال، خلال محاصرة منزل في بلدة عقابا بمدينة طوباس، لافتةً إلى أنه لا يزال محتجزاً مع جيش الاحتلال.

وصباح اليوم، اندلعتْ اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب محاصرة منزلاً في بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في بلدة عقابا، بقوة خاصة لحقتها تعزيزات عسكرية، بالتزامن مع اشتباكات مسلحة عنيفة.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال أطلقت قذائف (إنيرجا) باتجاه المنزل المحاصر في بلدة عقابا، دون معرفة مصير من بداخله.

وأعلنت سرايا القدس، أنّها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا بآليات العدو المقتحمة لبلدة عقابا، لافتةً إلى أنّ مجاهديها يواصلون خوض معارك ضارية مع قوات العدو محيط المنزل المحاصر ويمطرون قوات المشاة وتمركزات القناصة بزخات من الرصاص

ومن جهتها، أكدت كتائب شهداء الأقصى - طوباس، أنّ مجاهديها يخووضن اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر في بلدة عقابا شمالي طوباس.

وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وانتشرت في أحيائها.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال تطالب شابا داخل المنزل المحاصر بتسليم نفسه، في الوقت الذي تسمع فيه أصوات إطلاق نار.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين