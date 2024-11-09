آخر التّطوّرات.. حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة تدخل يومها الـ 400 تواليًا

دخلت حرب الإبادة الجماعيّة التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 400 تواليًا، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتّدمير والتّهجير إلّا وقد ارتكبه ضدّ العائلات الآمنة، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي آخر إحصائيات وزارة الصّحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة 43,508 شهيدًا و 102,684 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في غزة وشمال القطاع، يواصل الاحتلال لليوم الـ 35 تواليًا عدوانه الواسع على شمال قطاع غزة، تزامنًا مع تدمير مقومات الحياة للمواطنين الذي يرفضون النزوح ومغادرة أراضيهم ومنازلهم، وتعطيل الدّفاع المدني وإخراجه عن الخدمة.

وفي ساعات الفجر، استهدف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو جراد" في منطقة المنشية بمدينة بيت لاهيا، ما أدى لارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا في منطقة الزرقا شرقي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في المناطق الغربية لمخيم جباليا، بالتزامن مع إطلاق "كواد كابتر" نيراتها تجاه منازل المواطنين بمحيط دوار أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا .

وأطلقت طائرات مسيّرة "كواد كابتر" عددا من القنابل في محيط منازل المواطنين في الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

في خان يونس، ارتكب الاحتلال مجزرةً في استهدافه خيام النّازحين غرب المدينة، أسفرت عن ارتقاء 9 شهداء.

كما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف خيمة تؤوي نازحين بملعب الجزيرة جنوب مسجد الشافعي بمدينة خانيونس.

وشنّت طائرات الاحتلال غارة على منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خانيونس.

في رفح، استهدفت زوارق الاحتلال "عزبة البحر" غرب مدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين