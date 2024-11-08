يرفع حصيلة شهداء الصحافة إلى 184...استشهاد الصحفيّ خالد أبو زر بقصف "إسرائيلي"

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (184 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال الصحفي: خالد أبو زر والذي يعمل صحفياً في إذاعة صوت الشباب.

وأدان المكتب الحكومي، في بيانٍ صحافي، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، كما حمل الإعلامي الحكومي، الاحتلال كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

ومن جهته، نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينييين الصحفي الرياضي خالد أبو زر.

وقال المنتدى الإعلامي، في بيان صحافي، إنه وعلى درب الحرية المعبد بالدماء والتضحيات، وفي سبيل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ونقل معاناته للعالم أجمع، قضى الصحفي الرياضي في إذاعة صوت الشباب خالد أبو زر جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الصمت والعجز الدولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.